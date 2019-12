9:50 a.m.

Trabajadores de las delegaciones del estado y de la alcaldía de Masaya junto a turbas orteguistas se unieron al asedio y la represión que mantiene la policía sandinista y no permitieron que el sacerdote Pedro Méndez párroco de la iglesia Magdalena de Monimbó en Masaya junto a un grupo de feligreses pasaran a dejar agua a las personas que se encuentran en el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel.

Los feligreses manifestaron que los simpatizantes orteguistas los agredieron en las narices de la policía.

“Como cristianos nos solidarizamos y fuimos a dejar agua al padre Edwin, pero nos permitieron mas bien mandaron a las turbas a agredirnos y agredieron al padre Pedro” explico una de las feligresas.

“Tenemos derechos de manifestarnos como ciudadanos y como cristianos católicos somos ciudadanos” manifestó otra feligres.

El Padre Pedro manifestó a sus feligreses en la misa dominical de la mañana de este domingo que demostraran su solidaridad con el padre Edwin y que se trasladaran a la parroquia San miguel para llevar agua y alimentos.

“Yo le dije a mis feligreses cuando terminaba la misa, no podemos irnos a la casa sabiendo que hay unas personas que están amenazados, están con hambre y con sed. Nosotros no venimos hacer política, vinieron y nos golpearon, no veníamos con armas solo con la bandera azul y blanco y la bandera de la iglesia” dijo el sacerdote.