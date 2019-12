Policía sandinista intenta ingresar a la UCA por protesta de universitarios

La policía sandinista intento abrir los portones de una de las entradas principales de la universidad centroamericana donde estudiantes y autoconvocados azul y blanco realizaron un plantón en respaldo a la iglesia católica, sus pastores y a las madres que mantienen una huelga de hambre.

Como defensa los universitarios lanzaron agua a los antimotines para hacerles referencia que regalar agua no es un delito.

“Estamos aquí por la vida de los familiares, por la iglesia, porque la vida se respeta, la iglesia se respeta, Vemos que estar recibiendo acoso, están atentando contra la vida de Las guerreras que piden la libertad de sus hijos, es una tentado contra la vida del padre Edwin, todos ellos presentan un estado de deshidratación” Manifestó Zayda Hernández, autoconvocada.

“Es lo menos que podíamos hacer es este acto de protesta” manifestó otro de los jóvenes

Los que protestaban portaban carteles en las que se leían que la solidaridad no era un delito y pedían la libertad para los presos políticos.

“Este régimen no quiere ceder y hace días uno de los hijos de los dictadores dijo se iban a mantener con las armas, pero nosotros somos estudiantes y no andamos armas, estamos pidiendo a Daniel Ortega que libere los presos políticos” dijo Yefry Jarquín, ex reo político.

Los universitarios se unieron al llamado de la unidad nacional azul y blanco de realizar un paro nacional y a gritos pedían a los empresarios a respaldar esta solicitud para presionar a la dictadura.