Vocera de departamento de Estado de EE.UU. felicita a Miguel Mora y Lucía Pineda por Premio Internacional de Libertad de Prensa

La Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortagus felicitó a Miguel Mora Barberena, Director de 100% Noticias y Lucia Pineda Ubaú, Jefa de prensa del medio, Patricia Campos, de Brasil, Neha Dixit, de India y Maxence Melo, de Tanzania, por recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa, este martes 19 de noviembre.

LEA TAMBIÉN: Vicepresidente Pence recibe a dos periodistas que fueron encarcelados en Nicaragua tras cubrir las protestas contra Ortega

Ortagus aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que "los premiados de 2019 arriesgaron sus vidas en apoyo de una prensa independiente".

Congratulations to the winners of the @pressfreedom International Press Freedom Award. The 2019 awardees risked their lives in support of an independent press. A free press is an essential pillar of democracy. We denounce all violence against journalists and media professionals. pic.twitter.com/FKzYCDt37S