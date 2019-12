Kenia Gutiérrez denuncia secuestro, torturas y manoseos.

Kenia Gutiérrez secretaria del movimiento campesino narro como fue golpeada y manoseada por la policía sandinista cuando fue retenida en Cinco Pinos después de reunirse con campesinos de esta zona del país

“A mi hermano también lo golpearon en plena calle, le quitaron la faja y los zapatos, el pantalón se lo soltaron y el policía decía revísenla a ella y les dije que a mí no me iban a tocar, yo estaba grabando y se me fueron encima, me golpearon contra la camioneta hasta que me encacharon con las manos hacia atrás” Relato Gutiérrez.

La victima quien es originaria de esta zona manifestó que fue amenazada por una de las mujeres policía porque según ella molestaba a su presidente, es decir Daniel Ortega.

“La policía que me estaba golpeando junto al policía me gritaba deja de joder, ya no sigas jodiendo más, nosotros tenemos a nuestro presidente y otra me decía te fijas eso te pasa porque no te dejaste revisar y yo les dije que eso no era revisión que era manoseo”

Luego de la detención en el tramo de la carretera de Cinco Pinos fue llevada a la estación de Somotillo donde nuevamente fue sujeta tocamientos, trato degradante y tortura.

“me bajaron de la camioneta a golpes, empujones y la mujer policía cuando entramos a esta estación me dijo aquí si te voy a turquear, allá no porque me iban a ver y me estrello contra la pared, contra una silla y en la puerta de la celda me pego dos veces” relato Gutiérrez.

La líder campesina interpuso la denuncia para dejar evidencia que la dictadura anda detrás de los excarcelados para llevarlos nuevamente a prisión.

