Edén Pastora: “Si se murió Jesucristo, como no se va a morir Daniel Ortega”

Edén pastora asegura que sus polémicas palabras donde pidió que quien iba hacer “el próximo candidato, el próximo dirigente” del frente sandinista, una vez que Daniel Ortega desparezca o quede imposibilitado de una enfermedad no les molestaron a los dictadores y tilda de “idiotas y tontos” a quienes criticaron sus opiniones dentro de las filas de este partido político.

Según un reporte publicado en el diario La Prensa el comandante cero manifestó que “no le jalaron la chaqueta, ni tienen porque jalármela” además asegura que “si se murió Jesucristo, como no se va a morir Daniel Ortega, además no sólo puede ser por muerte, puede tener un accidente un derrame, una enfermedad”

En la nota escrita por el periodista Fabián Medina, Edén Pastora asegura que lo que dijo “no tiene nada del otro mundo, lo dice todo mundo y no pasa nada, lo dice Edén Pastora y se arma el alboroto”

Pero también manifestó que sus palabras no molestaron a la vice presidenta de Nicaragua “a ella no la mencione, cómo no mencioné a nadie, además ella ya no podría ser sucesora después de las leyes que le pusieron, no puede firmar ningún papel”

