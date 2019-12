Departamento de Estado de Estados Unidos asegura "La policía no es la protectora del pueblo"

A través de una carta el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la salud y la seguridad de miembros de la familia de prisioneros que están bajo asedio en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, en el octavo día de una huelga de hambre están protestando por la continua detención de sus familiares.

Estados Unidos señala que el régimen de Ortega "Ha rodeado la iglesia y les ha negado el acceso al agua y la electricidad el asedio de régimen de Ortega a un lugar de culto es inaceptable, al igual que los restos de más de una docena de personas que intentaban ayudar a los huelguistas de hambre detenciones y cargos fabricados contra los nicaragüenses que buscan ayudar a los huelguistas de hambre"

Para Estados Unidos estas detenciones demuestra "Una vez más que la policía no es la protectora del pueblo nicaragüense son sus represores porque respaldan a Daniel el gobierno autoritario".

El Departamento de Estado de Estados Unidos se solidarizó con todos los presos políticos de Nicaragua, así como con aquellos que buscaron proporcionar alivio a los huelguistas de hambre, por eso hizo un llamado al régimen de Ortega libere más de los 130 presos políticos que sigue reteniendo en contra de sus compromisos bajo el diálogo.

"Estados Unidos está dispuesto a utilizar todos los medios económicos y diplomáticos a nuestra disposición para apoyar a los llamados del pueblo nicaragüense a la restauración de la democracia"

La secretaria de Mike Pompeo también escribió en twittear "Instamos al #OrtegaRegime para permitir el alivio a los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en la Iglesia de San Miguel. Arrestar a quienes buscan brindar alivio plantea preocupaciones de abuso y subversión de la democracia en Nicaragua. El asedio de un lugar de culto es inaceptable"

We urge the #OrtegaRegime to allow relief to political prisoners’ relatives who are on a hunger strike at the San Miguel Church. Arresting those seeking to provide relief raises concerns of abuse & subversion of democracy in Nicaragua. Siege of a place of worship is unacceptable. pic.twitter.com/5KfmTm7yEi