New York Times prepara reportaje especial sobre represión en Nicaragua

Arthur Gregg Sulzberger, editor en jefe y propietario de The New York Times, durante una reunión con Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, de 100% Noticias, junto a Patricia Campos, de Brasil, Neha Dixit, de India y Maxence Melo, de Tanzania, ganadores del Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por CPJ, les aseguró que un reportaje especial sobre la represión en Nicaragua, será publicado por el diario en los próximos días.

La reunión fue sostenida la a mañana de este jueves 21 de noviembre, horas previas a la premiación los periodistas. Gregg Sulzberger, quien es la quinta generación de su familia dueña del NY Times, estuvo junto a los editores del medio, y será quién hará la entrega oficial del premio a estos periodistas que día a día luchan por una prensa libre a pesar del asedio y persecución que sufren en sus países.

A su vez los colegas del NY Times informaron a Mora y Pineda que nombraron a un corresponsal para Nicaragua. Lo que representa una buena noticia para los nicaragúenses, ya que es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos que estará atento a todo lo que acontece en el país ante el arreciamiento de la represión por parte de la dictadura.

Tanto Mora y Pineda estuvieron en la mesa de asignaciones del NY Times, en la reunión matutina para conocer la distribución de labores de los periodistas y secciones del periódico.

Días antes los periodistas sostuvieron reuniones con el vicepresidente de EE.UU, Mike Pence, con Morgan Ortagus, Portavoz del Departamento de estado de Estados Unido y con Robert Destro, Subsecretario de Estado.

Destro alagó a través de su cuenta de Twitter, el trabajo de estos hombres y mujeres que "fortalecen las democracias informando a los ciudadanos exponiendo los abusos y la corrupción, y promoviendo la rendición de cuentas".

Today, I was honored to meet the 2019 winners of the Committee to Protect Journalists' International @pressfreedom Award, who worked to defend #HumanRights in the face of threats, harassment, legal repression, and imprisonment. We are deeply grateful for their courage and work. pic.twitter.com/xUS0iYaLC7