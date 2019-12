Dictadura pide cambiar sacerdotes en Masaya, denuncia padre Harvin Padilla

“Quiero decir que están pidiendo el cambio de los sacerdotes de Masaya, y si nos vamos, nuestra conciencia no fue comprada”, dijo el párroco de la iglesia San Juan Bautista, asediada por turbas este jueves.

La plataforma https://www.despacho505.com/ destaca que el padre Harvin Padilla de la parroquia San Juan Bautista, de Masaya, denunció este jueves que el régimen de Daniel Ortega está solicitando ante las autoridades de la Iglesia Católica el cambio de al menos cuatro sacerdotes críticos en esa ciudad, entre los que se encuentra él y el padre Edwin Román.

La parroquia San Juan Bautista fue asediada por turbas orteguistas cuando se realizaba una misa en el marco de la jornada de oración por Nicaragua a la que llamó la Arquidiócesis de Managua. Los feligreses tuvieron que cerrar las puertas del templo para impedir el ingreso de los fanáticos de Ortega. Además, se reportó la detención de al menos una persona.

Pese al asedio de turbas y oficiales de la Policía, el padre Harvin Padilla no detuvo la misa y continuó junto a su feligresía orando por la situación de país, con el derecho, según dijo, que le da el Evangelio.

“Nosotros no somos pagados. No somos enviados a hacerle daño al prójimo (…). Nosotros no seguimos a un dictador ni a una loca. Por lo tanto, no temamos”, dijo a los asistentes mientras las turbas golpeaban las puertas del templo tratando de ingresar por la fuerza.

Luego de finalizar la misa, el padre salió del templo para hablar con el pueblo. Rechazó la intermediación del cardenal Leopoldo Brenes ante las autoridades y denunció que el régimen está pidiendo cambios en el clero de Masaya.

Estas fueron sus declaraciones:

"Me estaban diciendo que si quiero mediación del nuncio y del cardenal. Yo dije que no quiero mediación porque estoy en la iglesia que es libre y así como ustedes entraron a su iglesia, así tenían que salir: libres. Aquí no hay régimen que nos pueda encarcelar a como lo tienen allá (en la parroquia San Miguel Arcángel) al padre Edwin Román. Yo no quiero mediación de nadie porque somos libres.

Quiero decirle a Masaya que le tienen miedo, le tienen miedo. Quiero decir que están pidiendo el cambio de los sacerdotes de Masaya, y si nos vamos, nuestra conciencia no fue comprada. Somos libres. Actuamos como pastores y como debo ser yo como sacerdote de la Iglesia, sin dejarme comprar de nadie"