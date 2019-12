CPJ premia a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau de 100 % Noticias

Mora y Pineda fueron encarcelados en diciembre de 2018, en el marco de la cobertura de las protestas sociales en el país, y liberados en junio pasado

Miguel Mora, Presidente de 100% Noticias y Lucía Pineda Ubau, Directora de Noticias del medio, recibieron el Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por Committe to Protect Journalists (CPJ), el Comité para la Protección de Periodistas, la noche de este jueves 21 de noviembre.

Previo a la premiación Mora y Pineda brindaron entrevistas a la Voz de América, donde ambos relataron parte de lo vivido desde su encarcelamiento injustificado, por dar cobertura a las protestas de 2018 contra el régimen Ortega Murillo.

"Trabajar bajo una dictadura, sabés que salís, pero no sabés que vas a regresar, o te pueden matar, o te pueden secuestrar y meterte a celdas totalmente inhumanas a como nos mantuvieron a Miguel y a mí por 172 días", dijo Pineda horas previas a recibir su premio.

Por su parte Mora aseguró que éste premio representaba para el "una bendición de Dios, lo sentimos como un abrazo solidario, como un escudo protector y sobre todo porque representamos a un pueblo que está siendo masacrado, reprimido, y torturado y encarcelado todos los días en Nicaragua".

Esta semana los periodistas, sostuvieron importantes reuniones de alto nivel con el vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, staffers del congreso, funcionarios del departamento de Estado, Washington Post y The New York Times.

Recibieron sus placas de premiación de las manos de Arthur Gregg Sulzberger, editor en jefe y propietario de The New York Times, quien es la quinta generación de su familia dueña del medio.

Gregg Sulzberger, junto a su colectivo de editores y periodistas, informaron a Mora y Pineda que nombraron a un corresponsal para Nicaragua, noticia que representa orgullo para los nicaragüenses, puesto que el diario es de los más importantes de EE.UU. y estarán atentos al acontecer en el país, ante el arreciamiento de la represión por parte del régimen orteguista.

Premiación tras excarcelamiento

Mora y Pineda fueron encarcelados en diciembre de 2018, en el marco de la cobertura de las protestas sociales en el país, y liberados en junio pasado.

El canal 100% Noticias tiene prohibido transmitir en Nicaragua y el gobierno se ha apoderado de su estudio y sus equipos, sin embargo Pineda al recibir su premio señaló que "mientras exista celular, una computadora, el internet, una página web, las redes sociales, una calle, una plaza, ahí vamos a estar informando, aún así estemos en una celda oscura, seguiremos informando con la verdad".

De igual manera pidió que no se olvidarán de Nicaragua, en el momento en que daba su discurso al ser premiada, "Nicaragua will be free", fueron las palabras de cierre de Pineda.

Mora, conmovido agradeció el apoyo de su esposa por su coraje y valentía ante la represión vivida antes, durante y después de su encarcelamiento.

"Damos gracias al Dios altísimo, Jehová por la bendición de hoy estar frente a ustedes, vivos, sanos, libres, dedicamos este premio a nuestro Dios, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos", afirmó Mora.

A su vez indicó que "Nicaragua está amenazada de muerte, ¡El que proteste lo matamos!, es la consigna de la dictadura, golpes, balas y muerte es su receta diaria para sostenerse en el poder".

Aseguró que en Nicaragua no hubo un intento de golpe de estado, no hay guerra civil, sino que en Nicaragua se vive una masacre de Estado contra un pueblo desarmado.

También afirmó que como periodistas nicaragüenses no aceptan la censura y ni se someterán a ella nunca, porque no pueden, no deben, no quieren y no lo harán.

Patricia Campos, de Brasil, Neha Dixit, de India y Maxence Melo, de Tanzania, son los otros 3 periodistas ganadores del Premio Internacional de Libertad de Prensa.