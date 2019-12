Trujillo:"Tenemos información que en el Ejército hay individuos que han permitido que se violen los derechos humanos"

El Embajador de Estados Unidos ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo informó que cuentan con información de que en el Ejército de Nicaragua hay individuos que han permitido que se violen los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Nosotros estamos repasando toda la información que hemos recibido de las violaciones de derechos humanos que empezaron, no solo a ocurrir en abril del año pasado, pero están ocurriendo en Nicaragua hace tiempo. Sabemos que hay ciertas personas en el Ejército que han creado un espacio de inmunidad para que esas violaciones puedan ocurrir y lo estamos repasando. No creo que porque no ha pasado no es porque no vaya a pasar, es algo que estamos esperando más información y estamos revisando la información que ya tenemos”, subrayó.

Al mismo tiempo, Trujillo informó que hace unas semanas anunciaron sanciones para ciertos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, esperan la próxima semana sancionar a más funcionarios del gobierno autoritario.

“Vimos la semana pasada sacamos sanciones contra ciertos individuos que estaban violando los derechos humanos. En las próximas semanas van a salir más contra los mismos individuos, no solo en corrupción pero también en violación a los derechos humanos”, dijo Trujillo

El próximo lunes se espera que la Comisión de Alto Nivel conformada en la OEA presente el informe sobre la situación socio política que atraviesa el país desde abril del 2018.

