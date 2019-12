Trump asegura que apoya a Cuba, Venezuela y Nicaragua "que están dando la batalla por la libertad"

Durante su campaña "reunión de regreso a casa" en Sunrise, cerca de Miami, el presidente Donald Trump expresó que "el país está mejor que nunca" e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, lo digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca".

En esa línea, alertó a "aquellos que han estado intentando imponer los horrores del socialismo" en Estados Unidos y reiteró que este país jamás acabará teniendo una política de ese tipo.

"Esta noche les digo otra vez que América jamás será un país socialista", afirmó.

En esa misma línea, Michael Kozak del Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que su país está tomando medidas para restaurar la democracia en Nicaragua. Empezando por las sanciones a altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a que la dictadura continúa con la represión y abusos al pueblo nicaragüense.

Leer más: Jacinto Suárez “Jura” que “tenemos una policía de primer nivel que no tortura”

This week last year, @realDonaldTrump signed an Executive Order calling out the Ortega regime for undermining democratic institutions & repressing Nicaraguans. We will continue to hold the Ortega regime accountable until democracy & fundamental freedoms are restored in Nicaragua. pic.twitter.com/Sp40P2Hwj9