Monseñor Álvarez: “No cedamos a la violencia” promovidos por “discursos virulentos”

10:57 a.m.

Monseñor Rolando Álvarez obispo de la diócesis de Matagalpa hizo un llamado los nicaragüenses a no caer en la violencia promovidos por discursos “virulentos” esto en alusión a los mensajes de “odio” que ha desato con “furia” Rosario Murillo Y Daniel Ortega en contra de la iglesia católica.

“Lo preocupante es cuando hay discursos virulentos que pareciera que van subiendo de tono y que terminan incitando a la violencia a la población nicaragüense”

También manifestó que esas provocaciones vienen del mal y lo importante es buscar las vías pacíficas para continuar luchando por la defensa de los derechos humanos.

“Jamás cedamos a esas seducciones del maligno, los nicaragüenses tenemos que seguir apostando por la fuerza del amor, los nicaragüenses tenemos que seguir apostando por la no-violencia activa, por la defensa cívica los derechos humanos”

El obispo de Matagalpa manifestó que este tipo de discursos no se le debe de dar importancia.

“Yo no me doy por aludido y creo que ningún obispo, ni los sacerdotes nos damos por aludidos cuando hay ataques directos a la iglesia en cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de discurso, eso a nosotros no nos quita el sueño, eso ni nos preocupa ni siquiera” dijo monseñor Álvarez.

