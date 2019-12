Familiares de detenidos en caso Cailagua: “el único delincuente es Daniel Ortega y Rosario Murrillo”

La madre y hermana de Norlan José Cárdenas Ortiz detenido y vinculado de pertenecer supuestamente a la banda delincuencial de José Isaac Ugarte conocido como Chabelo asesinado este domingo han afirmado que él no es delincuente, tal y como lo ha manifestado la policía sandinista.

“Él es digno, honrado, no es ningún delincuente, ni pertenece a una banda delincuencial como los policías lo dicen en su comunicado” manifestó Ruth Martínez Ortiz hermana de detenido.

Añadió también que “el único delincuente es Daniel Ortega y Rosario Murrillo junto a toda su cúpula que está apoyando esta maldad”

Así lo dejaron claro en una denuncia que interpusieron en el gripo de abogados defensores del pueblo donde responsabilizaron a esta institución de lo que le pueda suceder.

“Mi hermano nunca salió herido a como dicen, él no iba herido yo lo hago público porque la policía me lo puede dar por muerto”

Norlan fue apresado junto a su padre Miguel Cárdenas cuya familia le había dado posada a “Chabelo” a quien conocían desde hace más de 30 años.

Denunciaron que fueron maltratados físicamente y verbalmente “uno de los policías me dijo que me fuera a la verga o me mataba porque tenía sed de sangre, los voy a matar a todos los tranqueros” manifestó Ruth Martínez.

