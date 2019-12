Familiares de julio Sandino abatido junto a Chabelo dicen que “El soñaba una Nicaragua libre”

En horas de la tarde le dieron el último adiós a julio Cesar Sandino asesinado este domingo junto a José Isaac Ugarte conocido como Chabelo en un cementerio privado de Sabana Grande en Managua.

Su mamá Ruth Sandino y su hermano menor manifestaron en su sepelio que espera que los sueños de su hijo un día puedan cumplirse porque soñaba con una Nicaragua libre sin sufrimientos

“Él era una persona soñadora y pensaba que un día el anduviera por las calles libremente, vivir su vida tranquila con su esposa y su hijo” dijo su mamá.

Palabras que compartió uno de sus hermanos menores “El imaginaba una Nicaragua libre sin todo lo que esta ocurriendo en este momento”

La progenitora de Sandino también manifestó que su hijo ya venía presintiendo su muerte porque días antes había enviado mensajes de despedida a su hijo a través del celular de su esposa en las que escribía “Hijo el día que ya no pueda ir hasta ti nunca te olvides de venir a mí, si un día yo no recuerdo tu nombre ven acércate y dime quien eres tú, si algún día ya no puedo expresar mi orgullo y amor por ti recuerda que en mi alma nada se perdió”

“Cuando me pongo a pensar en la forma que el murió solo me pongo a imaginar la agonía que él pudo haber sentido en ese momento, no hubo nadie que le diera la atención adecuada por mil maneras, no le voy a echar la culpa al personal que labora en esa institución” dijo su hermano.