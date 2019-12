Ex reo político de Estelí liberado bajo amenazas de muerte

Después de estar detenido por más de 19 horas el ex reo político Alex Castillo parrilla de 21 años y originario de Estelí fue puesto en libertad, mientras su amigo joven Steven Blandón con quien lo secuestraron aún continúa retenido ilegalmente en la delegación de esta cabecera departamental.

Este joven fue liberado en horas de la tarde de ayer martes 3 de diciembre y al salir uno de los oficiales lo sentenció y le dijo “que me daban una semana para que me perdiera de Estelí porque si no me iban a matar”

Los hechos ocurrieron el lunes a las 9 de la noche cuando los jóvenes regresaban de comprar comida en el barrio El Rosario “íbamos doblando en una esquina miramos al montón de policías regados en la calle nos paramos y nos quisimos regresar pero salió la patrulla de un solo y nos quedaron viendo separaron y nos empezaron a revisar” dijo Castillo.

Castillo estuvo encarcelado 8 meses porque lo vincularon a una supuesta banda llamada los “chapulines”, pero salió libre el pasado 15 de marzo, pero su familia siempre mantuvo que su detención fue política por participar en la lucha azul y blanco.

Pese a la amenaza de muerte dice que seguirá protestando contra la dictadura de Nicaragua.

