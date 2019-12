Michelle Bachelet enterada de la propia voz de las victimas sobre situación de Nicaragua

Bachelet está al tanto de la situación de algunos casos particulares “mencionamos como ejemplo la situación de los aguadores..."

Michelle Bachelet conoció a profundidad de la propia voz de las víctimas de la dictadura, la grave situación de la violación de los derechos humanos que se continúa generando todos los días en Nicaragua, pero también la situación de los exiliados en Costa Rica.

Estos hechos fueron planteados a la alta comisionada de las naciones unidas por familiares de la banda de los aguadores, parientes de presos políticos, exiliados en Costa Rica y el doctor Julio Montenegro en una reunión privada este martes 3 de diciembre en este país vecino, donde Bachelet se encuentra de visita.

“Tuve el encuentro y expusimos la situación que se están generando en relación a los derechos humanos, hubo una exposición concreta de lo que persiste la misma situación de los derechos y garantías de los procesos anómalos” explico el doctor Montenegro.

Bachelet está al tanto de la situación de algunos casos particulares “mencionamos como ejemplo la situación de los aguadores y la situación de los de Masaya donde se dio el hecho de los policías muertos y la situación que están teniendo algunos de los Procesados” señalo el abogado de los defensores del pueblo.

En cuanto a la respuesta e impresiones de la alta comisionada el doctor Montenegro no dio mayores detalles por asuntos de seguridad y dijo que “De hecho, ella ya se ha pronunciado en el sentido crítico de la situación de los derechos fundamentales, pero de esta parte no pudiera vertir, Sobre lo que ella nos respondió hay una reserva que no les puedo comunicar, si tuvimos una respuesta, pero eso no podemos difundirlo porque tiene sus propios canales, pero nosotros queremos respetar es principio”

