Denuncian a familiares de “Chocorroncito” Buitrago de agresiones físicas

Ambas familias viven en el barrio Andrés Castro de Managua

Llorando y tirada en el suelo de la estación tres de la policía sandinista, se encontraba Rebeca Osorno al enterarse que las autoridades le dieron por perdidos, los documentos de la denuncia que interpuso en contra del boxeador Carlos “Chocorroncito” Buitrago, y otros miembros de su familia por agredirla a ella, su mamá y una sobrina.

En declaraciones al Diario LA PRENSA el abogado de Carlos, el "chocorroncito" Buitrago, el doctor Roberto Mendieta negó que el boxeador haya estado en la trifulca y que estuviera detenido.

Según el abogado de chocorroncito, "es un problema entre las mamás, la de Buitrago y la de la señora, Carlos ni estaba ahí, la prueba es que ahora está en el gimnasio" dijo el abogado de Buitrago al medio de comunicación.

Indignada Osorno les reclamaba a los policías “Como me daban en la cara y ustedes no hacían nada” en alusión que ella y su familia fueron agredidos físicamente en la propia estación de policía y en las narices de los oficiales quienes intervinieron hasta que ya habían sido golpeadas por las personas señaladas.

“Fuimos ayer miércoles por la mañana, nos dijeron que los resultados estarían rápido entonces por la tarde me traslade a la estación para conocerlo, me dijeron que no había llegado nada de medicina legal y que mi expediente estaba perdido, además a las personas que estaban detenidas por agredirme a mí ya las habían dejado en libertad” dijo Osorno.

Ahora Rebeca teme por su vida “Con tantos homicidios de mujeres que hay últimamente me da miedo ser una más en la lista”

Osorno Mojica, responsabilizó al boxeador hace dos años como el supuesto responsable del homicidio de su esposo. Tanto la madre de Osorno, ella y otro familiar fueron agredidos y la policía no intervino, según la denunciante. Ambas familias viven en el barrio Andrés Castro de Managua.

LEA MÁS: Juan Pablo Ortiz, señalado de ser paramilitar, acepta haber asesinado a estadounidense