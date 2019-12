Monseñor Rolando Álvarez festeja junto a feligreses sus 25 años de servicio

Una multitud de feligreses acudió a la parroquía San Pedro Apóstol, para celebrar los 25 años de sacedorcio del obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, este sábado 07 de diciembre.

Monseñor Álvarez decidió festejar su aniversario auspiciando una misa presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y celebrada por Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, de Estelí.

A su vez la iglesia San Pedro fue decorada al exterior, con una bandera azul y blanco en honor a la patria, y por supuesto una amarilla y blanco, aluyendo los colores de la iglesia católica.

En entrevista al periodista Luis Eduardo Martínez de La Prensa, Álvarez expresó “Es que he vivido estos 25 años con mucha intensidad pastoral y puedo decir que soy feliz, me he sentido muy feliz, trato siempre de hacer la voluntad de Dios, le pido al Señor que me ilumine, al Divino Espíritu que me ilumine, para nunca hacer lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere".

"Toda mi vida sacerdotal ha sido bella… pero destacaría la cercanía y el amor al pueblo de Dios… Estoy convencido y se lo digo a los sacerdotes y seminaristas que nuestra vida y la razón de nuestra vida es servirle al pueblo de Dios. No tendría sentido nuestra vida sin servir al pueblo de Dios” dijo Álvarez.