Monseñor Mata: “La iglesia siempre ha visto pasar el féretro de sus perseguidores”

11:08 a.m.

Monseñor Abelardo Mata condeno una vez más la persecución que sufre la iglesia católica y sus sacerdotes por estar al lado del “pueblo sufrido” y por la total violación de los derechos humanos que viven miles de nicaragüenses por parte de una dictadura.

“No se olviden que no todo quedó en el calvario, vino la mañana de la resurrección, la iglesia siempre ha visto pasar el féretro de sus perseguidores” dijo Monseñor Mata en alusión a los que han asediado, perseguido y hostigado los templos católicos, tal como sucedió semanas atrás con la situación del padre Edwin Román.

Además, manifestó que los sacerdotes deben de estar al lado del pueblo nicaragüense que sufre cada día “al lado del que sufre del abandonado o cómo dice el antiguo testamento entre símbolos El huérfano la viuda y El forastero”

Por otra parte, valoro la valentía de muchos jóvenes que en sus graduaciones desafiaron a las autoridades del ministerio de educación, al desfilar con banderas azul y blanco como forma de protesta.

“He visto a muchos desfilar con banderas, me recordaba antier no más a un jovencito que en su graduación traía una bandera manchada, no sabía que ese muchacho había estado en la refriega y que, a un compañero de él, le pegaron un balazo en la cabeza y cayó en sus brazos y él con la bandera que llevaba lo envolvió, nunca quiso lavarla y la llevo al altar ese es el dolor de un pueblo que pide sanación”

“La juventud es el punto más débil por donde se rompió la pita, junto con el campesinado están dando a toda la ciudadanía nicaragüense un fuerte llamado a la propia conciencia la conciencia personal y social” dijo Monseñor Mata.

Leer más: Liberan a sacerdote de El Jícaro tras ser secuestrado por la policía sandinista de Ocotal