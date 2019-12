Juan Sebastián Chamorro saluda creación de UNAB en Costa Rica

Juan Sebastián Chamorro miembro de la alianza cívica a través de una video llamada saludo la conformación de la unidad azul y blanco en Costa Rica donde los invito a trabajar Unidos para retomar esfuerzos en busca de una salida de la dictadura Ortega Murillo.

“Podemos decir que va a terminar más temprano si nos unimos todos” dijo Chamorro quien valoró el esfuerzo de todas las organizaciones de exiliados, campesinos, universitarios, médicos ylideres territoriales.

“En Costa Rica se está haciendo este fuerzo y lo felicitamos desde Nicaragua y es un gran ejemplo para nosotros que tengamos esa voluntad de unidad, que pongamos todos los liderazgos individuales y nos sumemos todos en este cambio que tiene que haber para nuestra Nicaragua y acabar con esta dictadura, es de todos, tenemos que trabajar en la construcción del país y se debe de hacer juntos” dijo Chamorro.

El lanzamiento se hizo oficial este domingo en San José Costa Rica y estuvieron presente algunos miembros de la UNAB de Nicaragua entre ellos Violeta Granera y Félix Maradiaga quien en nombre de esta organización realizo varios compromisos a los exiliados en este país.

“Uno de nuestros compromisos, es que no haya una sola gota de sangre derramada que sea en vano, lo juramos ante las madres de las personas asesinadas, basta ya de sangre derramada entre hermanos y es el compromiso que hace la unidad nacional, hace compromiso de una nueva Nicaragua en donde no hayan personas arriba y otras abajo; una Nicaragua qué es cierto que es de lagos y volcanes pero es una Nicaragua también del Caribe, una Nicaragua misquita, una Nicaragua Mayanna, una Nicaragua que también es católica, pero que también es cristiana y se respeta a las personas que no son creyentes, una Nicaragua que también respeta la diversidad, una Nicaragua que también es campesina” dijo Maradiaga.

Leer más: Se oficializa creación de UNAB en Costa Rica