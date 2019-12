Madre de Ángel Gahona espera en Justicia transicional

Amanda López, madre del periodista Ángel Gahona espera una “justicia transicional” para que la muerte de su hijo y los más de 300 asesinatos no queden en la impunidad.

“Como madres de abril exigimos justicia sin impunidad, reparación a víctimas y cuando decimos reparación no hablamos solamente de dinero, hablamos de la reparación en su totalidad, la restauración como persona, la restauración de los derechos humanos, la restauración a la memoria, a la recopilación de todos los hechos, que queda registrado en la historia y también la no repetición” Dijo López.

Amanda López fue invitada junto a su esposa Ángel Gahona al lanzamiento de la UNAB Costa Rica donde pidió a los exiliados y principalmente a los líderes, unidad.

“Aplaudimos los esfuerzos de unidad porque es la mayor manera o la más efectiva de poder derrocarlos, de poder destruirlos y para siempre”

Pero también hizo un llamado a la lucha cívica sin violencia.

“Mientras haya injusticia, mientras haya violencia, nosotros no vamos a tener el tan deseado bien de la paz, por eso estamos presentes para decirles no hay mejor lucha que la cívica, la no violencia es la manera con que podemos pararnos en cualquier lugar” dijo la madre de Gahona.

