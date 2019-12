Padre Oscar Castillo pide libertad de presos políticos en misa dominical

Padre Oscar Castillo párroco de la iglesia Santo Thomas Apóstol oficio la misa de este domingo pidiendo por la libertad de los presos políticos y llamo a sus feligreses a orar por las madres de estos familiares que sufren por la situación en que se encuentran sus hijos en las cárceles del país, donde se violentan sus derechos humanos y en algunos casos son hasta torturados.

“yo creo que el deseo de todos nosotros nicaragüenses verlos pronto verlos libres como el deseo de una madre que sufre por ellos y que están detenidos injustamente” dijo el padre Castillo.

El párroco de esta iglesia en Managua manifestó que llevar agua a un templo no es pecado, en alusión a los 16 activistas políticos que fueron apresados por llevar el vital líquido a la iglesia San Miguel de Masaya.

“Creo que el hecho de llevar agua a un templo no es ningún pecado, ni mucho menos compartirla, creo que el señor Jesús nos invita a dar agua al que está sediento, una obra de misericordia y yo creo que en esto particular no podemos nosotros tampoco ver con malos ojos el hecho de que nosotros podamos compartir agua con el que está sediento, por eso creo que la solidaridad nuestra radica en ese compartir no solamente en una palabra, sino compartir lo poco que tenemos” Enfatizo este pastor católico.

“La iglesia a orado por la pronta liberación de los presos políticos” Manifiesta el padre Oscar Castillo párroco de la iglesia Santo Thomas Apóstol.

