Laura Chinchilla le recomienda a Ortega y Murillo “que se vayan”

La expresidenta de Costa Rica Laura Chichilla le recomendó a Daniel Ortega y Rosario Murillo que “se vayan” y que dé la oportunidad a otros para crear una verdadera democracia.

“Que simplemente se vayan que dejen que gente sana pueda tomar las riendas de Nicaragua, que procuren cuanto antes una transición a través de mecanismos democráticos que haga posible que Nicaragua pueda vivir en paz”

Para Chichilla la crisis que vive el país se agrava cada día más porque “demuestra el rostro intolerante de la dictadura”

“ambos han perdido contacto con la realidad me parecen que viven en un mundo paralelo, yo siento que ya no tienen las condiciones ni siquiera, por no decirlas morales por supuesto, sino que las intelectuales para medir la magnitud de la crisis y el sufrimiento que su pueblo vive en estos momentos” Dijo la ex mandataria costarricense.

Más presión internacional acompañadas de sanciones no solo de Estados unidos sino también de la Unión europea son para la ex presidenta tica otro mecanismo para una eventual salida de la dictadura.

“Se requieren de sanciones que de verdad duelan al régimen, la única manera de poder conseguir una negociación sea esta para una salida anticipada, sea a esta para organizar unas elecciones anticipadas con condiciones y garantías, es si el régimen tiene a su vez una presión de medidas que le duelan de otra manera no va a ver una respuesta unilateral de buena fe de la dictadura” apunto la expresidenta.

Leer más: La mentira se viste de rojo y negro

Chichilla hizo un llamado a los nicaragüenses a no claudicar porque falta más lucha para poder encontrar una justa democracia y una verdadera paz.

Leer más: ANPDH contabiliza 674 personas fallecidas hasta el 30 de noviembre del 2019 y llama a la dictadura a reflexionar.