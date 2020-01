Monseñor Mata: “La policía es una mentirosa”

Monseñor Abelardo Mata tildo a la policía sandinista “de mentiroso” después que esta institución a través de un comunicado manifestara que “no ha detenido, ni retenido al sacerdote Ramón Alcides Peña Silva.

“El padre sí estuvo preso, no podemos negar la realidad, allí están las pruebas donde nos comunicaba y nos pedía nuestras oraciones, porque estaba preso en la jefatura de Ocotal la policía es una mentirosa” Dijo monseñor Mata al diario La Prensa.

Además, manifestó que de esta institución que ha perdido credibilidad por sus acciones se puede esperar cualquier cosa “esta gente es mentirosa de nacimiento y de un grupo no se puede esperar más que mentiras, sus argumentos no pueden negar los hechos y que al padre lo hayan amenazado no lo niego, pero que yo sepa el padre no ha dicho nada, de todas maneras, nosotros decimos y denunciamos y a palabras necias oídos sordos”

El también vocero de la conferencia episcopal de Nicaragua puso de ejemplo otros casos donde según el se han manipulado los hechos.

“Todo lo alteran mire cuánto juicio inicuo está llevando y la policía inventa causales que no existen, mire la matanza de Masaya, inventaron cosas que son totalmente falsas del hombre (Chabelo) a quién mataron, es una gente mentirosa” enfatizo a este diario de circulación nacional.

