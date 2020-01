Conozca qué es Inversiones Zanzibar, S.A, la empresa sancionada por Estados Unidos

Inversiones Zanzibar, S.A., era hasta hoy una empresa de las que muchos no conocían, pero lo cierto es que es una de las sancionadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos

Según la nota de prensa divulgada este jueves por este departamento Rafael Ortega la ocupaba “para ocultar la transferencia de ganancias del Distribuidor Nicaragüense de Petróleo, SA, también designado hoy, y como una compañía principal para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen”

Hasta 2018, Zanzíbar estaba a cargo de las principales estaciones de servicios estatales en Managua: Larreynaga, La Centroamérica, Las Colinas, La Bolívar y Villa Fontana. Sin embargo, este año, las gasolineras ubicadas en los sectores de Villa Fontana, la colonia Centroamérica y Las Colinas pasaron a nombre de Violeta Magdalena Orozco Morales, prácticamente una persona desconocida, y ahora también aparece Inversiones TM como concesionarios de las estaciones de Larreynaga, Ciudad Sandino, entre otras.

A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen.

Uno de los gerentes de gasolineras es Sergio Sequeira Solari, quien comenzó a trabajar en Zanzíbar en 2014 y actualmente se desempeña como el gerente financiero, tiene a su cargo siete estaciones de servicios en los municipios de Jalapa, Rivas, Acoyapa, León (2 gasolineras), Santo Tomás y Bluefields.

Otro gerente de Zanzíbar es Cristhian Jarquín Mora, quien tiene tres estaciones de servicio, ubicadas en Villa Sandino, la colonia Centroamérica de Managua y Diriomo.

Una fuente del sector de hidrocarburos, quien solicitó que su identidad fuera omitida por razones de seguridad, explicó que lo que se conoce sobre DNP-PETRONIC e Inversiones Zanzíbar es que la primera creó a la segunda y le otorgó las concesiones de las principales estaciones.

“Ellos (DNP-PETRONIC) crearon Inversiones Zanzíbar, que es una empresa también manejada por la nuera (Leets) y el hijo del dictador (Rafael Ortega), pero eran como un gran concesionario, o sea una sola entidad legal, era la concesionaria de todas las gasolineras principales”, detalló.

Para Dayra Valle, especialista en contrataciones del Estado, las concesiones de las estaciones de servicios deben ser otorgadas a personas que tengan la capacidad técnica, legal y financiera para operarla, y no a personas con afiliación política. “Es decir que no debe prevalecer el criterio político y ahí, los funcionarios que estén otorgando este tipo de licencias y autorizaciones cometerían faltas, según lo establecido en una de las causales de la Ley 438, que es la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, porque están otorgando concesiones y licencias a personas que no necesariamente tienen estos criterios de capacidad técnica, legal y financiera, sino por afiliación política, solo por el hecho de ser adeptas al Gobierno, entonces caerían en una situación de incompatibilidad de función pública y por eso hago alusión a la Ley 438”, explica Valle.

Sin embargo, en ningún apartado de la Ley de hidrocarburos se señala que las concesiones deben ser licitadas, porque es negocio privado, solo se detalla qué características debe tener la persona a quien se le asigna la concesión.

