Miguel Mora demandará al Estado de Nicaragua por robo de 100%Noticias

Este próxima 21 de diciembre se cumple un año del asalto armado que ordenó la dictadura Ortega Murillo a la policía sandinista para ocupar ilegalmente 100%Noticias, El Canal del Pueblo.

Miguel Mora, propietario del medio de comunicación expresó que en una comunicación dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua insiste en que Mora y la periodista Lucia Pineda Ubau son culpables, a pesar que nunca empezó, ni concluyó ningún tipo de juicio contra ellos, donde se demuestre el ilícito.

“Mientras no se demuestre lo contrario cualquier ciudadano es inocente, a mi persona y a Lucía no se nos ha condenado nunca, cuando aprobaron la Ley de Amnistía no tenía delito que borrar porque nunca hubo juicio” dijo Mora.

Sin embargo, para el Estado de Nicaragua las instalaciones de 100%Noticias eran supuestamente el medio en el que se cometió el delito. “El canal de televisión, frecuencias al aire, la posición satelital, las frecuencias en las cableras, la flota vehicular, el equipo tecnológico, el estudio, el control master, el área administrativa, el equipo para reportar y los activos del canal, todo fue robado, un asalto a mano armado, dictado por el juez que llevó la causa que nunca inició” manifestó el propietario de 100%Noticias.

En conferencia de prensa, Mora informó que en el próximo mes de Enero estarán entablando una demanda contra el Estado de Nicaragua “Por violación a los derechos humanos y constitucionales por violentar la propiedad privada, por no darnos el debido proceso, por robo a mano armada y estaremos demandando por daños y perjuicios porque la justicia tarde o temprano llegará y para que en un futuro ninguna empresa privada o medio de comunicación vuelva a sufrir este tipo de amenazas”

Mora aprovechó para denunciar que tres camiones de la Alcaldía de Managua llegaron a 100%Noticias a desvalijar todos los equipos que están dentro y se llevaron todo lo que alcanzó en los tres camiones. “El canal esta desvalijado, está en ruinas el canal, inundación por la filtración de lluvia, desbarataron y robaron todo, lo que hay es un cascaron del canal, en deterioro. Nuestros vecinos nos informan que se llevaron los vehículos y los que dejaron están en deterioro”

El propietario de 100%Noticias calcula los daños por encima de los 5 millones de dólares por el posicionamiento que tenía 100%noticias, más los daños y perjuicios a los trabajadores.

Al aperturar la conferencia Miguel Mora y Carlos Fernando Chamorro, se solidarizaron con los periodistas y camarógrafos de Canal 12, Kastalia Zapata y Luis Alemán, David Quintana de 100%Noticias y el fotoreportero Óscar Navarrete.

En una comunicación, el relator para la libertad de prensa de la CIDH, Edison Lanzas exigió “La libertad plena de todos los periodistas, el regreso a Nicaragua todos los exiliados, el derecho a ejercer el papel de periodista y para eso es necesario la devolución de los bienes confiscados de comunicación y resarcir el daño que se le ha hecho todos los medios de comunicación”