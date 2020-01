Tiffani Roberts: “Tu trabajo es tu mejor ejemplo, es tu mejor premio”

La periodista nicaragüense Tiffani Roberts, quien labora para el programa Aquí y Ahora de la cadena Univisión valoro de positivo el trabajo que han desempeñado los periodistas y medios de comunicación independientes en la cobertura de los acontecimientos de la crisis sociopolítica de nuestro país.

“En este gremio todo mundo sabe quién es bueno y quien es malo, somos tan pequeños, el periodista mentiroso todo mundo lo conoce, el periodista con ética todo mundo lo conoce, no hay vuelta de hoja, tu trabajo es tu mejor ejemplo, es tu mejor premio” dijo Roberts.

La prensa ha sido objeto de robos y agresiones físicas por la misma policía sandinista, paramilitares y simpatizantes de los Ortega Murillo y Tiffani Roberts condeno estos hechos y manifestó que continuara exigiendo que haya libertad de expresión.

“Hay una equivocación que creen que los periodistas estamos aquí para votar gobierno y eso no es cierto, yo no estoy para votar ningún gobierno, pero yo voy a denunciar hasta que yo me muera cuando se violen los derechos de las personas, donde hay abuso de poder, donde no me dejen trabajar, donde no permitan que una persona se exprese libremente”

Estas declaraciones las brindo al periodista Eduardo Montenegro director del canal local Notimatv el cual ha sido uno de los blancos de ataques y robos de equipos.

Otro de los temas que abordaron fue el papel de la iglesia católica, la cual según la periodista nicaragüense “se ha vuelto como la caja de resonancia del pueblo y el pueblo aprovecha las actividades religiosas para poder expresarse”

