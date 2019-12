Pineda extraña su país y aseguró que volverá, pero destacó que en Costa Rica se siente contenta

La periodista nicaragüense y cotarricense, Lucía Pineda Ubau, encarcelada por el régimen Ortega Murillo en diciembre de 2018, y liberada en junio de 2019, fue presentada como uno de los personajes del año en la revista dominical del diario La Nación Costa Rica.

La nota narra las vivencias en su labor como periodista, en un país agitado en cuanto a crisis sociopolíticas y económicas, donde ha soportado amenazas, ofensas, burlas y hasta el encarcelamiento injustificado, únicamente por ejercer su profesión.

LEA TAMBIÉN: Miguel Mora demandará al Estado de Nicaragua por robo de 100%Noticias

"Pequeñita, pero mandona", inicia el artículo que a continuación a esto narra la difícil situación que vivió, tras las rejas en la cárcel de mujeres, La Esperanza, la jefa de prensa del canal nicaragüense 100 % Noticias, medio que fue cconfiscado en 2018 por régimen sandinista, y que hasta la fecha continúa bajo vigilancia las 24 horas del día por oficiales de la Policía Sandinista.

PUEDE LEER: No pudieron callarnos: A un año del asalto y robo a Confidencial y 100% Noticias

"Mi mamá me lo dijo, la próxima no te van a meter a la cárcel, te van a matar, por eso me vine a este país", afirma Pineda a La Nación, al explicar su exilio en Costa Rica.

Le periodista agradece al país vecino de Nicaragua, el recibimiento que le ha dado desde su llegada, a su vez afirma que ya hasta se le sale un "pura vida" en ocasiones.

Va con todo

En cuanto a su carácter en la profesión, en el mismo texto, Pineda señala que va con todo siempre, sin ahorrarse las palabras, teniendo como regla de vida, no ahorrarse nada.

El diario destaca que al pasar determinado tiempo conversando con ella, puede notarse la razón de por qué buscando una gota dee justicia, en un mar de injusticias, terminó en una prisión.

ADEMÁS LEA: De la cárcel a la gala de premiación más importante del periodismo mundial

Firme ante sus creencias

Dentro de la misma nota detalla, que el día que la dictadura Ortega Murillo caiga, está segura de que estará trabajando como de costumbre, y en el estudio improvisado en el que trabajan las noticias del medio, todos llorarán y se pondrán de rodillas para darle la gloria a Dios.

A su vez Pineda recuerda su Navidad del 2018 en las oscuras celdas, y comenta al periodista: "En Nicaragua en Navidad, siempre era pura bulla y alegría. Ese día no se escuchaba nada afuera. Todo estaba muy silencioso, fue triste".

Para Pineda esta fue la Navidad más triste que pudo vivir en su país, ya que compatió la Nochebuena junto a otrass mujeres encarceladas injustificadamente por la dictadura Ortega Murillo.

Chilindrina por chiquita, no por llorona

Pineda asegura que el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán fue quién le apodó con el nombre de la hija de Don Ramón, un personaje de la popular serie mexicana, "El Chavo del Ocho". A pesar del mal apodo y la banda presidencial que Alemán portaba, Pineda nunca se dejó intimidar.

Señaló que extraña su país y aseguró al reportero que volverá, pero destacó que en Costa Rica se siente contenta, puesto que su familia vive allá, y remarcó el cariño que recibe de la gente de la nación vecina.

RECUERDE LEER: La mentira se viste de rojo y negro