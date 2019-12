Asesor de Trump ve "complicidad" del Ejército con Daniel Ortega

“Las fuerzas Armadas [de Nicaragua] han querido en el pasado jugar un rol un poco de lavarse la cara en decir que ellos son independientes de los grupos de represión que ha habido, pero aquí nosotros vemos complicidad a las Fuerzas Armadas” aseguro Claver-Carone.

Este asesor fue enfático al decir que lo Estados Unidos demanda a las fuerzas armadas de Nicaragua es que “tomen un papel civilizado, basado en la constitución”

Y es que organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han denunciado abiertamente que el ejército nicaragüense ha guardado silencio antes la total violación de derechos humanos, la represión, los asesinatos, juicios y detenciones ilegales.

“Que el papel de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sea de proteger a la población, no de ser un brazo represor de Daniel Ortega que es lo que fundamentalmente estamos viendo”, indicó.

El 24 de julio de este año previo al aniversario del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés hablo por primera vez sobre estos señalamientos, pero con los medios propagandísticos de la dictadura y manifestó que “barbaridades nos han dicho y ataques, aquí tenemos contabilizados nosotros casi 200 ataques, inclusive a familiares y nosotros sabemos quiénes están detrás de eso”

Además, añadió que “aquí nos hemos enmarcamos en lo que es la Constitución y las leyes, más nada y no son aquellos que hacen opinión aquí pensando que el ejército con sus opiniones se va a sentir presionado no, no, nos van a presionar” afirmó en ese entonces.

Estas declaraciones la brindo el asesor de Trump en conferencia de prensa desde Washington, donde anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán beneficiarias de la iniciativa "América Crece" que consiste en un “plan de desarrollo energético e infraestructura para la región que incluirá a 30 países del hemisferio occidental con excepción de los tres antes mencionados”

