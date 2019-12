El 20 de abril del 2018, el hijo de Santiago Valdivia murió mientras, según su padre, se manifestaba de forma pacífica, en Estelí, en contra de las reformas del Seguro Social en Nicaragua.

La muerte del estudiante universitario Franco Alexander Valdivia Machado, en Nicaragua, fue registrada en un Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

"A mí me asesinaron a mi único hijo varón que tenía", dijo Santiago Valdivia, padre del joven asesinado, en una entrevista en exclusiva a la Voz de América.

El 20 de abril del 2018, el hijo de Santiago Valdivia murió mientras, según su padre, se manifestaba de forma pacífica, en Estelí, en contra de las reformas del Seguro Social en Nicaragua.

"Con un balazo en el ojo izquierdo, me lo mataron, paramilitares, gente del gobierno de la alcaldía de Estelí", dice Santiago Valdivia, a la VOA.

De acuerdo con su testimonio, el estudiante de 24 años se convirtió en blanco del gobierno, tras publicar un video en Facebook.

“Andábamos en la marcha de manera pacífica, empezaron a lanzaron bombas”, recuerda el acongojado padre de Franco.

Recuerda que él le dijo, "Mire lo que nos está tirando la policía, nos está tirando a matar, andamos manifestantes, viejitos de la tercera edad, estudiantes y andamos desarmados no traemos nada, y él enseño la bala y al ratito me lo matan a él".

La Policía Nacional tipificó lo ocurrido como un homicidio, sin embargo, para su familia, fue un asesinato. Cuando reclamaron justicia, afirma, la persecución comenzó.

"Dos días después me volvieron a amenazar, dijeron que me tenía que poner a correr, que era un hijo de tal, que me iba a pasar igual que a mi hijo", dice Valdivia.Debido a esas amenazas, su hija tuvo que exiliarse en México. Él cruzó la frontera de ese país y fue detenido en Texas, en donde pidió asilo.

RECUERDE LEER: La mentira se viste de rojo y negro

"Estoy en proceso de asilo me falta la última corte en septiembre", cuenta Franco, esperando encontrar un poco de paz en este país. Hasta el día de hoy las autoridades en Nicaragua, no han dado con el responsable de la muerte de Franco Valdivia.