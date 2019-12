“Y que se preparen porque Sayra Laguna hay para rato” Esta fue la respuesta que la mejor atleta amateur del país le dio al régimen y sus operadores en el instituto nicaragüense de deportes, IND quien según esta reconocida atleta por presiones y por mantener firme su lucha azul y blanco la obligaron a poner su renuncia.

“El IND no me corrió, el 6 de diciembre un día antes de la purísima puse mi carta de renuncia por varias cosas que habían pasado en 1 año y 8 meses que laboré” explicó Laguna a 100% Noticias

Pero eso no fue todo, sino que hasta el propio director del IND ordenó que no la dejaran entrar a estas instalaciones.

“El día martes antes de las 8 (AM) yo me estaba alistando para irme al polideportivo España cuando recibí una llamada por parte de las guardas de seguridad y me dijeron que no podía ingresar a las instalaciones ya que por autorización del arquitecto Marlon Torres no podía ingresar a estas instalaciones ni a ninguna otra, yo les pregunte por qué y me dijeron que usted comentó en el Facebook y la verdad que eso le molestó que haya señalado a Avellán”

El señalamiento al que se refiere Sayra es al que publicó en su cuenta de Facebook cuando el IND homenajeó al Comisionado Ramón Avellán señalado de ejecutar la operación limpieza en diferentes departamentos del país.

Aquí en esta red socia ella escribió:

“Son una mierda, premian hasta a los asesinos, sí que este país necesita un gran cambio hasta el más último rincón e institución”

Durante este tiempo que laboró para el IND Laguna manifiesta que recibió acoso laboral

“Recibí acoso laboral por parte de mi jefe inmediato y sus secuaces porque eran varias personas las que se dedicaban a vulgariarme a desprestigiarme y a decirme que es lo que tenía y lo que tenía no hacer, Fredy Hurtado director de las instalaciones del IND en muchas ocasiones tratóo de manipularme y me decía que yo no valía nada sin ese trabajo y que dudaba de la capacidad que tenía”

Sayra Laguna fue declarada por el comité olímpico en el 2017 como la mejor atleta amateur del país, muchos en el ámbito deportivo dicen que es el rostro del zambo y judo en Nicaragua y desde hace año y medio trabajaba como administradora para el instituto nicaragüense de deportes en el polideportivo España hasta el 6 de diciembre del 2019, día que puso su renuncia.