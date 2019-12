"Ellos amenazaron en llegar a mi casa y al canal a hacer tierra arrasada" alertó Miguel.

Por Lucía Pineda Ubau

El 21 de diciembre del 2018 fue uno de los capítulos más dolorosos para el periodismo independiente, por la orden de la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo, de confiscar de forma de facto 100% Noticias y detener tanto a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. Una semana antes se tomaron también manu-militari las instalaciones de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche, Niú de Carlos Fernando Chamorro.



La dictadura tenía como objetivo cerrar espacios informativos de la Televisión Nacional, para limitar a la población el acceso de información veraz y que sólo les llegara el mensaje de los canales de propaganda de la familia Ortega-Murillo.

Las amenazas a Miguel eran más fuertes, ya lo había retenido ofiicales de la Dirección de operaciones especiales de la policía en 6 ocasiones en carretera a Masaya, y en la última ocasión lo bajaron del carro, le quitaron botas, sus anteojos, le pusieron una capucha en la cara para que no viera quien lo amenazaba dentro de una patrulla. Los hechos ocurrieron el 30 de Noviembre del 2018 por la noche.



"Deja de estar jodiendo, vos sos el culpable de la muerte de los 22 policías, vos si seguís jodiendo, vamos a ir contra vos y tu familia. ¿Qué pensás que te vamos a seguir aguantando? vos y tu familia están en la mira, si vos continuas informando en ese canal tal por cual, ya sabés a lo que te atenés. "Yo rechazo en el nombre de Jesús esa acusación, soy inocente. Denuncio ante la comunidad internacional que cualquier cosa que me pase a mi y mi familia el culpable es Daniel Ortega, Rosario Murillo y el jefe de la policía nacional. "Hoy la policia paramilitar nos está amenazando de muerte, solo por el hecho de informar lo que está sucediendo en el país", denunció Mora.



Fue precisamente, lo que la Policía sandinista hizo hace un año, tratar de arrasar con 100% Noticias a tal punto que nos secuestraron, montaron acusaciones inventadas, con testigos falsos con el objetivo de silenciar, no sólo a nosotros, sino a todos los periodistas independientes.



El 21 de diciembre, fue un día intenso, de mucho trabajo, estábamos laborando con el personal mínimo, ya que varios habían renunciado y otros estaban de vacaciones. En el guión estaba, la noticia del poderoso informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, que señaló los graves crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura de Daniel Ortega. Así también la nota del permanente hostigamiento, asedio de paramilitares y policías que nos tenían rodeados en el canal. Ese día se llegó a estacionar, bloqueando ingreso al garage, un vehículo YARIS azul, con un paramilitar armado a su interior. Ahí pasó todo el día hasta que se integró al operativo de cierre de 100% Noticias por la noche.



Recuerdo que terminé mis labores, estaba en mi oficina, hablé con mi madre quien me llamaba todos los días. Me dijo que comprara un boleto de avión y me fuera a pasar la navidad en Costa Rica, y les confieso, que le mentí. Le dije que sí llegaría, si es posible el mismo 24 de diciembre, ya que todo puede pasar en Nicaragua y tenía que estar en el país para informarlo. Se quedó tranquila mi madre. Pero claro no me iría a Costa Rica, no podía dejar a Miguel y Verónica solos. Los tres teníamos como 15 días de estar viviendo literalmente en el canal.

Esa noche Miguel se lanzó un editorial de 30 minutos, previo al debate en IV PODER, donde llamaba a la población a invitar a un preso político a su mesa en navidad, sin saber que ambos pasaríamos en las masmorraz del Chipote (celdas de tortura de auxilio judicial), esa navidad.



Terminé de ver el editorial, subí al segundo piso, estaba Miguel, Vero, y una hermana evangélica que llegó a orar por nosotros. Les comenté que la jornada laboral habia sido dura esta semana. Miguel me dijo "algo tiene que pasar, para que termine todo esto". De pronto, muchos contactos me informan que el canal no estaba en el cable, decidí bajar a Master, llamé a Don Gustavo el controlista que estaba en el Lobby, y verificamos que todo estaba técnicamente bien.



Le pedí a nuestro soporte técnico, que pusiera la señal que generamos del MASTER al facebook. Se terminó de hacer el procedimiento, cuando me llama Vero y me dice que la policía está rompiendo ventanas para ingresar. En ese momento le dije al controlista, vamos con el última hora e informé vía facebook live y mensajes de voz por whatsApp a un grupo de periodistas.

"Ultima hora, la información de ultima hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar a 100% Noticias. Están ingresando aparentemente, le pedimos a la poblacion, urgente, urgente, antimotines en 100% Noticias. La información de ultima hora, se quieren tomar 100% noticias, hay aqui adentro en el canal antimotines, quieren sacar a nuestro director Miguel Mora de 100% Noticias, se escucha aqui en el segundo piso, que quieren entrar aqui a 100% noticias, información de última hora que se las transmitimos. 100% Noticias está siendo asaltado por antimotines" dije, salí de master, subí a la oficina de Miguel, para tratar de filmar y cuando iba llegando a la puerta, miré que un oficial de operaciones especiales, que visten ese azul oscuro, tirando a negro, abrió la puerta y bajé a toda prisa y me escondí debajo de las escaleras del estudio.



En voz baja envié el último mensaje de voz "se llevaron preso a nuestro director Miguel mora, se llevaron preso a nuestro director Miguel Mora, vinieron a desmantelar el master, vinieron a desmantelar el master, aqui a 100% noticias, el jefe de auxiliio judicial, paramilitares y policias".



La violación a la libertad de prensa, de expresión y libertad de empresa se había consumado otra vez. La dictadura carga además de muertos, heridos, presos políticos, y exiliados, las violaciones a los artículos 30, 66, 67, 68 de la constitución política referidos al derecho a la libertad de información, expresión y prohibición de la censura. Además que con el asalto a 100% Noticias y confiscación de facto se viola el articulo 44 constitucional que impide la confiscación de bienes.



La dictadura, 6 meses después se vió obligada en liberarnos, bajo el mamotreto de "ley de amnistía". Salimos de la cárcel el 11 de Junio para seguir informando.



"Todo lo que se hayan robado que lo regresen, porque si no serían ladrones y así pasarían a la historia, y si no lo regresan pues comenzamos de cero" dijo Miguel Mora, al salir de la cárcel.



En agosto del 2019 reabrimos la página web, youtube, facebook y twitter de 100% Noticias. Desde esas plataformas digitales seguimos informando y dando la lucha por una verdadera libertad de prensa en Nicaragua. Sin libertad de prensa, no se pueden garantizar las otras libertades.



Agradezco a Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo nuestro abogado y al espíritu santo nuestro consolador, porque están con nosotros. Por la vida, la salud, los premios que han sido dedicados a Dios. Todo ha sido para un propósito. Paciencia. Dios hará el milagro de liberar a Nicaragua y como dice el amigo y colega, Aníbal Toruño, el 2020 es el año de la libertad.