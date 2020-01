El dirigente opositor y analista político Eliseo Núñez denunció este miércoles que recibió amenazas de muerte en las afueras de su propia casa en Masaya.

Eliseo Núñez identifico con nombre y apellido al paramilitar que lo amenazó de muerte, se trata de Eliseo Ramírez a quien tilda de ser un “Emblemático paramilitar” y a quien acusa de ser uno de los cooperadores necesarios de la represión de la dictadura.

“El (Elíseo Ramírez) es un paramilitar emblemático de Masaya y fue quien le quemo el hotel a Cristian Fajardo y la casa a Yubrank Suazo, además anduvo de arriba abajo amenazando a todo mundo en Masaya y es alcohólico y drogadicto, este señor representa a un seguidor de Daniel Ortega” asegura Núñez.

En su red social de twitter manifestó que estaba “Sentado en la acera con 2 vecinos se apareció el Paramilitar Elíseo Ramírez, me amenizó de muerte e intento entrar a mi casa”

Núñez quien, ha sido uno de los críticos fuertes en contra de la Dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y asegura que este tipo de amenazas no lo callaran y que precisamente ese era el mensaje del paramilitar que llego hasta su vivienda.

Sentado el la acera con 2 vecinos se apareció el Paramilitar Elíseo Ramírez, me amenizó de muerte e intento entrar a mi casa, dis que por qué mucho hablo, ni modo tendré que seguir hablando. — Eliseo Fabio Nunez M (@eliseonunez) January 8, 2020

“Eliseo Ramírez me amenazo para que me callara, para que no siguiera publicando, para que no siguiera diciendo y le dije que yo iba a seguir hablando y que eso no le solucionaba nada el golpearme o matarme y luego me siguió a la acera hasta la puerta y quiso entrar, yo lo empuje y después patio las puertas” agrego Núñez.

El analista político narro que en el vehículo con el cual se transportaban “Andaban 2 más, pero sólo el bajo (Elíseo Ramírez) los otros no bajaron ni la ventana”