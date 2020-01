El excarcelado político Nayrobi Olivas en entrevista con Luis Galeano de Café con Voz, explicó que existieron muchas circunstancias que lo obligaron a salir de Nicaragua “muchas circunstancias me hicieron obligarme a irme principalmente por el asedio a mi familia, los traumas que estaba viviendo mi hermana que apenas tiene13 años y también por aspectos personales” agregó el líder estudiantil de León.

Al mismo tiempo expresó que tomó la decisión poco tiempo después de la captura de las 16 personas que el régimen encarcelo por llevar agua a la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya “yo pensé que el plan del gobierno era recapturar a todos lo que habíamos sido excarcelados, entonces tenía un sentimiento de persecución, de asedio y sentía que en cualquier momento iban a ir por mí y por eso me costaba bastante dormir” afirmó Olivas.

También el líder estudiantil de la ciudad de León comentó que desde su excarcelación no ha podido sentirse realmente libre e hizo referencia a los hechos que se vivieron en la catedral de León donde muchas personas estuvieron a puntos de ser asesinados o secuestrados por el régimen, “desde entonces se volvió a reactivar en mi ese sentimiento de paranoia y entonces no me sentía realmente libre” dijo Nayrobi Olivas.

El joven Oliva permaneció encarcelado por la dictadura Ortega-Murillo por más de 9 meses por participar en las protestas antigubernamentales y por destacarse como dirigente estudiantil en la UNAN León.