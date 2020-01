11:05 a.m.

Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, el señor Carlos Alberto Rueda, denunció que la policía en Tipitapa le disparó a su sobrino Marlon José López Rueda de 20 años, la bala se alojó en la parte izquierda de la pelvis del joven, a pesar de esto, la policía no permite que el detenido reciba atención médica.

Según el tío del joven, su sobrino se encontraba disfrutando de las fiestas patronales de Tipitapa el pasado 05 de enero del 2020, cuando la policía le dio persecución a un grupo de jóvenes, confundiendolo y disparando contra Marlon José López Rueda.

El tío del joven informó que los oficiales de policía lo trasladaron herido a su sobrino a las celdas de la estación 8 de Tipitapa, donde permanece sin recibir atención médica oportuna.

“Responsabilizo de cualquier situación que pueda ocurrirle a mi sobrino, a mi familia o a mí a la la Policía de Tipitapa” expresó Carlos Ruedas.

La policía acusa a Marlon López Ruedas por el supuesto delito de Tenencia ilegal de armas y robo agravado.

Pablo Cuevas de la CPDH aseguró que en el caso la policía hizo un excesivo uso de la fuerza, violando sus propios protocolos.

“La institución policial tiene protocolos de detenciones a través del uso racional de la fuerza y usar la fuerza letal sólo en situaciones extremas, las cuales se refiere cuando la vida de un policía o ciudadano está en riesgo, pero este no es el caso”, sostuvo Cuevas.

El defensor de derechos humanos explicó que se demostró que el joven no andaba ningún arma, por lo cual no representaba ningún riesgo para ningún ciudadano, a esto se le suma la negativa de no prestarle atención médica.

Según CPDH, interpusieron una denuncia en asuntos internos de la policía para que se investiguen los procedimientos y se sancione a los responsables.