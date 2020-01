Aunque dice que trata de ser fuerte para darle ánimo a las víctimas y a sus familiares, muchas veces se ha quebrado ante el dolor. “Era imposible no llorar. Todos me dolieron. Un muchacho de Masaya, bombero, me contó su historia. Estaba apagando el fuego en una casa que quemaron y le dispararon en la pierna. Me dejó súper mal y lloré frente a él. Ezequiel que murió. Pasó casi cuatro meses en el hospital. Cuando lo vi lloré. Eddy casi se muere. Llegué a su casa y estaba muy mal y logramos llevarlo al hospital y ahí lo estabilizaron. Gracias adiós está bien”, dice. “El 2018 es el año que más he llorado en mi vida. Cada muerto, cada herido, cada preso lo he llorado y me ha afectado”.