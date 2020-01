8:31 a.m.

El Embajador de los Estados Unidos Kevin Sullivan hizo entrega este domingo de una donación, valorada en US $140,000, a la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua (ACCBVN), organización sin fines de lucro ubicada en Managua y con estaciones de bomberos en otras 17 ciudades del país. La donación fue realizada por ciudadanos estadounidenses y facilitada por el Programa Denton de Asistencia Humanitaria, el cual transporta donaciones de carácter humanitario de los #EEUU a terceros países en colaboración con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado, la Agencia de Cooperación en Seguridad y el Departamento de Defensa.

La donación, que incluye ambulancias, camiones de bomberos, un camión de carga y un tractor, es el resultado de los esfuerzos de la organización sin fines de lucro Wisconsin/Nicaragua Partners for the Americas y de la recaudación de fondos que realizaron ciudadanos estadounidenses en sus comunidades. La entrega en Nicaragua fue posible gracias a la coordinación de las cuatro agencias del gobierno de los #EEUU.

El Embajador Sullivan hizo entrega de la donación al Presidente de la ACCBVN, Jaime Delgado. Durante la entrega realizada en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, el Embajador dijo sentirse “Muy orgulloso de ser testigo de esta generosa donación hecha por Wisconsin/Nicaragua Partners. Estos vehículos salvarán vidas al responder a emergencias de manera expedita”.

En 2019, las organizaciones humanitarias de los Estados Unidos hicieron donaciones a organizaciones nicaragüenses por el equivalente a US$368,000.