Giovanni Guido Morales quien perdió uno de sus ojos en las protestas del 2018 se encuentra con una fuerte infección precisamente donde tiene alojada la prótesis ocular y hasta el momento no ha recibido atención médica, a pesar que la juez del juzgado noveno del distrito penal de audiencia Karen Chavarría lo autorizara a petición de la abogada Yonarky Martínez.

“Uno de los ojos que es el de la prótesis estaba rojo y tenía señales de infección, y la juez dio a lugar a mi petición de que fuese atendido de inmediato por un médico previendo que esa infección puede cruzarse al otro y evidentemente producir hasta una ceguera” dijo Martínez.

GEOVANI GUIDO se encuentra sin atención médica distrito 5, acusado injustamente, amenazado de muerte, no le permiten el aseo de su prótesis.En sala la juez ordenó se le atendiera de inmediato al igual un médico revisará su prótesis.Peligra perder otro ojo.#SOSNicaragua. pic.twitter.com/EnS5YbmXAV — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) 14 de enero de 2020

La madre de Giovanni junto con la doctora Yonarky han intentado desde el sábado que se llevó la audiencia preliminar pasarle un kit de limpieza para su prótesis y frenar un poco la infección, pero el jefe de auxilio judicial del distrito cinco no lo autorizo.

“El kit higiénico no es más que una botella con agua, un envase donde él pueda meter su prótesis y unas gotitas que son para lubricar el ojo, sin embargo, el jefe del distrito 5 de la policía no ha accedido a esto y de manera burlesca le dijeron a la mamá que los papeles se perdieron en el camino y que no tenía autorización para ingresarle nada” explico Yonarky.

Giovanni está siendo acusado por el delito de Tráfico y almacenamiento de droga, algo que es catalogado por esta abogada como un montaje porque existen muchas contradicciones en este proceso.

““Hay una contradicción total porque en la llamada que le hicieron a la policía decían que lo que la tenía era marihuana, inclusive en la acusación dicen que le encontraron marihuana, pero en el pesaje sale que era cocaína, ahí miras el tipo de montaje, no hay crimen perfecto, no hay invento, no hay historia mal contada sin que vos te des cuenta que es un montaje”

La juez que lleva este proceso acepto la acusación, giro prisión preventiva y mando a Giovanny a audiencia inicial este 17 de enero.