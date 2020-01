Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos estará presente este viernes 17 de enero en una audiencia en la organización de estados americanos OEA donde se espera que aborde temas del hemisferio.

La audiencia está programada a las 10 y 45 de la mañana y se espera que dentro de los temas a tratar a borde la crisis que vive Nicaragua.

The U.S. is taking action to restore democracy in #Nicaragua. After @realDonaldTrump's signing of Executive Order 13851 last year, we’ve sanctioned 10 high-level officials & 1 entity. Who's next? We will continue to hold the Ortega regime accountable until freedoms are restored.