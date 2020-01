Alfredo César culpo a Gustavo Porras de “estar actuando completamente descontrolado” y tratando de manipular su retiro de la asamblea nacional, además ha dejado claro que él ni su suplemente ha renunciado formalmente y que ni mucho menos Wendy Guido ha ejercido ningún escaño.

“Es una maniobra de Porras para confundir a la población en la desesperación de la perdida grande de legitimidad, ellos mismos están haciendo un alboroto y un enredo en la desesperación que tienen por la legitimidad que les ocasiona el retiro del partido conservador, mi escaño permaneció vació en la sesión de inauguración y la diputada suplente no se ha presentado a ninguna función, ellos están tratando de manipular una serie de situaciones” dijo César.

En una resolución dada a conocer por la asamblea nacional se dice que fue la misma diputada suplente Guido quien envió una carta para ser incorporada a la vacante que dejo el ahora ex diputado conservador, sin embargo, Alfredo César ha manifestado que Wendy nunca ha enviado una carta y que se trata de “jugada desesperada” de Gustavo Porras presidente de la asamblea nacional.

“Yo no he renunciado ni tampoco la diputada suplente, anunciamos el retiro, es decir dejar de ir a las sesiones y la constitución política es bien clara que uno pierde la diputación en la ausencia de 60 días de ausencia del trabajo parlamentario esa decir que en dos meses dejábamos de ser diputados y por el lado de la diputada Guido ella no se ha presentado a recibir u ocupar ningún escaño, ni ninguna función” aseguro César a 100 % Noticias

Este viernes 17 de enero según Alfredo César La junta directiva del partido conservador dará otras resoluciones formales para fortalecer la posición del partido de lo que establece la ley y como se decide el manejo del escaño.

