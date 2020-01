11:25 a.m.

En entrevista a La Prensa, Monseñor Carlos Avilés Vicario de la Arquidiócesis de Managua aseguró que la iglesia recibe represión gratuita sólo por respaldar el justo reclamo de la población.

Según Avilés “la iglesia refleja la vida de la sociedad en la que vive, la sociedad hoy está manos arriba, está reprimida, así está también la iglesia, no podemos hacer nada, no tenemos ningún recurso, no tenemos ningún poder, ni militar, ni político”.

El Vicario de la Arquidiócesis de Managua también se refirió a las quejas que presentan los creyentes que llegan a las parroquias debido a que la policía y simpatizantes del orteguismo le toman foto a las placas de los automóviles que llegan a los templos, sólo por el hecho de ir a misa.

Avilés explicó que a la iglesia le afecta la intimidación, pero reconoce que no es la primera vez que viven represión, pues en los años 80 sufrieron persecución y continuaron con las actividades, desde luego un poco más reducido pero continuaron con las actividades evangelizadoras.