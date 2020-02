10:25 a.m.

Para el ex embajador de Nicaragua en los Países Bajos y Asesor del Partido Ciudadanos por la Libertad, Bosco Matamoros, la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo es un mensaje a todos los países de la región centroamericana, principalmente a Nicaragua debido a que Ortega Murillo ejercen autoritarismo en la nación.

“Un mensaje directo a cada uno de los países de Centroamérica los Estados Unidos está apostando a la democracia en la región” apuntó el analista.

Según Matamoros, la visita de Pompeo es un espaldarazo a la tradición democrática que practica Costa Rica. “Costa Rica representa un gobierno que coincide con el sistema internacional, un mensaje no solamente simbólico sino político en cuanto a la coincidencia de objetivos y principios, Estados Unidos ve en Costa Rica un aliado en cuanto a su postura en el Sistema Interamericano”

De igual forma, Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica explicó a 100%Noticias que es un mensaje al régimen de Daniel Ortega dado que Estados Unidos no visitará un país donde no hay democracia, se violan los derechos humanos de sus ciudadanos.

“Estados Unidos no va donde no hay gobiernos democráticos o donde existen violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, estamos en una disyuntiva tremenda porque no hay en Nicaragua la consolidación de una buena opción política electoral” señaló Díaz.

Matamoros también señaló que esta visita representa un elemento clave para la seguridad, relaciones económicas y comerciales en cuanto a Costa Rica. “Estados Unidos no ve a Nicaragua como un aliado, al contrario lo ve distantes de sus objetivos y visión de democracia”

Según el analista Matamoros, Estados Unidos ve a “Nicaragua como un sistema autoritario que pone en riesgo la estabilidad regional, también significa la preocupación del gobierno norteamericano sobre el riesgo que representa como un factor de desestabilización la inmigración política de los nicaragüenses a Costa Rica, por la crisis que está atravesando".