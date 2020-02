Carlos Canales, presidente del partido Alianza Por la República y señalado de ser “aliado” de Daniel Ortega llego a presenciar y a estar al tanto de todos los pormenores del lanzamiento de la gran coalición en Managua.

Canales al ser consultado por el periodista Donaldo Hernández de La Voz De América aseguro que había sido invitado por la alianza cívica a este lanzamiento.

Carlos Canales, presidente del partido Alianza Por la República (APRE) me comentó que fue invitado por la @AlianzaCivicaNi y la @UnidadNic al lanzamiento de la “Coalición Nacional”. El único representante del APRE en la Asamblea Nacional es Byron Jerez.

Sin embargo, Félix Maradiaga miembro de esta organización dijo todo lo contrario y que en ningún momento lo invitaron personalmente y que llego como cualquier nicaragüense porque era “una invitación” abierta.

“No hicimos ninguna invitación personalizada a los partidos políticos, llego el que quería” dijo Maradiaga a Lucía Pineda Ubau en el programa 100% Noticias.

“Te puedo asegurar oficialmente como parte de la comisión de enlace conformada por cuatro personas de la Unidad Nacional y cuatro personas del Alianza Cívica que no se han hecho ninguna invitación personalizada a la persona que me indicas (Carlos Canales) si le llegó una invitación llegó por otro medio, que no fue de la comisión de enlace” aseguro Maradiaga.

