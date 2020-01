11:35 a.m.

La Excarcelada Política Irlanda Jerez aprovechó su participación en una conferencia en Miami, Estados Unidos para leer una carta que le hizo llegar un exiliado nicaragüense en Costa Rica, dicha misiva muestra el calvario que viven miles de nicas a consecuencia de la persecución que desató el régimen de Daniel Ortega contra las voces disidentes.

Jerez manifestó que “Nicaragua continúa en franca rebeldía y resistencia pero lamenta que durante las protesta el gran capital de Nicaragua no salió a favor del pueblo nicaragüense y aún continúa alineado en complicidad con el dictador”

A continuación la carta íntegra.

Palabras de 𝘂𝗻 𝗲𝘅𝗶𝗹𝗶𝗮𝗱𝗼 a la Comunidad Internacional, a los Presidentes, Embajadores, Ministros, Secretarios de todo el mundo:

Yo estoy en Costa Rica, he dormido en el suelo, he aguantado frío, hambre y rechazos, me ha caído el agua y el sol ha quemado mi piel, como miles llegué sin ni un peso en el bolsillo, y sufro el dolor de haber abandonado mi Patria; quiero decirles a ustedes:

Por favor ayúdennos, intercedan por nosotros, incrementen las sanciones al régimen, al ejército, a la policía, a los magistrados a los jueces y a todos los cómplices de los asesinos de nuestro pueblo, hagan funcionar la Nica Act - Magnistky y saquen a Nicaragua del CAFTA, apliquen la carta DEMOCRÁTICA, llamen por sus letras lo que hoy hay en Nicaragua: UN NARCO ESTADO TERRORISTA, son un gobierno ilegítimo e inconstitucional, y su organización de las 4 letras es una ORGANIZACIÓN TERRORISTA. Háganlo sabiendo que ayudan a millones de vidas humanas que sufren la peor historia de sangre, dolor y destierro.

Somos más de 100 mil Nicaragüenses en Costa Rica, la mayoría en condiciones precarias, abrumadoras y miserables, otras decenas de miles están en diferentes países y sufren y pasan dificultades, centenares son deportados expuestos a ser cazados como presa en nuestra propia tierra. Mientras todos los días le pedimos a Dios de rodillas que se acabe esta pesadilla, para poder volver a nuestro país Nicaragua, a nuestros hogares, donde de un día para otro dejamos todo, familia, hijos, padres, estudios, trabajo ... para ser forasteros en culturas ajenas.

No queremos ser parte de trampas ni tácticas dilatorias que oxigenen un régimen genocida, no buscamos ser problemas perpetuos de países que se enfrentan a sus propias realidades.

Ya no aguantamos este calvario, estamos hartos, no se olviden de Nicaragua, somos un pueblo indefenso frente a un crimen organizado transnacional y que es un peligro para Centroamérica y atenta contra la estabilidad de todo el continente Americano.

No somos turistas, no somos aventureros, no buscamos fortuna, somos un pueblo entero en el Exilio, somos PERSEGUIDOS POLÍTICOS de una dictadura sin precedentes.

Por una Nicaragua Libre!!!

Exilio en Resistencia!!!