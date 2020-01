El padre Harvin Padilla denunció que al finalizar la misa de las 7 am en la iglesia San Juan en Masaya los policías Orteguista se apostaron en las afueras de la parroquia impidiendo que se desarrollara la actividad convocada para hoy, al mismo tiempo aseguró que los oficiales del régimen le han tomado fotografías y videos.

El párroco de la Iglesia San Juan, mencionó que ningún oficial del régimen le ha explicado el objetivo de su presencia en los contornos del templo donde no dejan entrar a las personas que llegan con sus donativos.

El sacerdote dijo en comunicación telefónica que hasta el momento no ha constatao que la donación sea arrebatada por la policía sandinista. El padre Padilla hace un llamado a la dictadura para “que se adhieran a la constitución política de Nicaragua por que hay libre expresión, de religión y al cometer semejante atropello están demostrando que no hay libertad religiosa y que no estamos normal en nuestro país” concluyó el sacerdote.