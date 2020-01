No solo la vivienda de la hermana de Edward Lacayo alias “La loba” amaneció con pintas con claros mensajes de amenazas de muerte en Masaya, sino que también la casa de los periodistas Harvin López y de Marlon Powell también excarcelado.

El periodista Harvin López salió de su casa a las 5 de la mañana como de costumbre a realizar ejercicios y se sorprendió al ver las paredes de su casa marcadas con la palabra “Plomo” Ahora dice temer por su vida y la de su familia, porque considera que es una amenaza directa.

“Son jornadas de atemorizar a las personas, ahora yo lo siento en carne propia porque he visto que hay muchas casas que le hacen pintas y esta vez me tocó a mí, el día de hoy me sorprende este tipo de acciones contra mi familia y mi hogar” dijo López.

También manifestó que estas amenazas difieren mucho del mensaje de paz que promueve la dictadura.

“ese mensaje sin duda es todo lo contrario de lo que habla el gobierno que habla de paz y de amor, ahora me encuentro este mensaje en mi casa, plomo y sé que hay simpatizantes que son extremistas y me da un poco de temor, pero he decidido dejarlas porque si lo quito eso, me lo van a venir hacer nuevamente” explico el periodista.

Harvin era colaborador del Canal VosTv en Managua, pero meses después del plan limpieza dejo de darle cobertura a la crisis sociopolítica que vive el país y regresó hacer periodismo deportivo, segmento con el cual inicio su carrera.