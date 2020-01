El Cardenal Leopoldo Brenes, hizo un llamado a la unidad, a no hacer difrencia entre personas, "al contrario deberíamos unirnos más por que Señor nos hace un llamado a la unidad" mencionó el cardenal Brenes.

Al mismo tiempo enfatizó que el llamado es para todos lo que escuchan la palabra de Dios "indistintamente sean políticos, lideres sociales, el señor nos llama a eso, por que ustedes como periodistas son testigos que hay división en la familia, en los barrios" dijó el obispo de Managua.

A veces ustedes son testigos que hay división en la familia, en los barrios (…) He sabido, decía el apóstol, que hay división entre ustedes. No, busquen la unidad porque cristo no está dividido, Cristo es uno», reflexionó el Cardenal Leopoldo Brenes

"Creo que la conferencia Episcopal siempre ha abogado por la buena andanza de nosotros los nicaragüenes de manera especial muchos de nuestros hermanos obispos desde el 2014 hemos hablado sobre el Consejo Supremo Electoral y ver lo positivo que va quedar en ese acuerdo entre la OEA y el gobierno se haga efectivo, para ir preparando las próximas elecciones" agregó Brenes.