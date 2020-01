10:25 a.m.

Tras unas fuertes declaraciones que circulan en redes sociales de un ex combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Marlon Sáenz en Estelí, en el cual el militante se muestra preocupado por el relevo generacional del partido, así como por un posible fallecimiento de Daniel Ortega. La ex guerrillera del FSLN, Dora María Téllez aseguró a 100%Noticias que este partido está colapsado, es una organización política liquidada.

Téllez manifestó que estas preocupación del combatiente histórico Marlon Saénz “refleja el proceso de descomposición dramático que sufre el FSLN en los últimos tiempos, que mostró su verdadera cara; desde la insurrección cívica de abril del 2018”

Leer más: Sandinistas preocupados por salud de Ortega, falta de relevo y de organización

A raíz de la rebelión cívica, el partido rojo y negro mostró que es una fuerza minoritaria, que ha impuesto en la sociedad una dictadura y que ni siquiera dentro de su propio partido ha logrado establecer un consenso, señaló la ex guerrillera a 100%Noticias.

"¿Qué sandinismo tendremos cuando no esté el comandante Daniel? Si estando el comandante Daniel, somos excluidos y el comandante Daniel, todos saben sus problemas de salud tiene 75 años, en 2021 (tendrá) 76 y 81 cuando termine período y después de Daniel qué compañeros? Si estando todavía, somos excluidos muchos sandinistas históricos, y cuando no esté el comandante, hasta patadas van a dar" dijo con desesperación Marlon Sáenz, un sandinista de Estelí, durante una Asamblea de sandinistas históricos que se realizó el pasado 25 de enero en Estelí, dejó en evidencia las preocupaciones que tienen por el estado de salud del dictador Daniel Ortega y que el partido no tiene relevo.

La ex guerrillera Dora María Téllez también añadió que esta preocupación que muestran las bases del FSLN se debe a la familia Ortega Murillo que se encargó que Ortega fuera el único dentro y fuera del partido, “muestran a un FSLN reducido al mínimo, la conversación es franca y clara, les preocupa los problemas de salud de Ortega los cuales se le nota en el aspecto” explicó Téllez.

“El dominio de una familia, el dominio en el partido, es un segmento sin crecimiento, sin convocatoria, sin capacidad de influenciar a la sociedad y sin ningún relevo. Una estructura colapsada, una organización política liquidada que no tiene futuro, que se ha negado a reconocer los graves problemas que ha traído Nicaragua y los crímenes de lesa humanidad. Los restos de un Frente Sandinista es lo que queda dibujado ahí, colapsada, liquidada en sus últimos tiempos”. manifestó la ex guerrillera y fundadora del MRS.

La semana pasada se observó a un Daniel Ortega tambaleante y casi cae al bajar las escaleras en el palacio de la cultura. Ortega fue sostenido por la batería de escoltas policiales sandinistas que lo acompañan cada vez que sale del complejo el Carmen.

Para Téllez, las declaraciones del ex combatiente histórico también muestran que los simpatizantes sandinistas ya no confían en las encuestas, dado que el régimen vende una fantasía y la realidad es otra.

“Nadie compra la idea de Ortega el salvador de Nicaragua, nadie compra la idea de la normalidad que trata de vender el régimen, nadie compra la idea que Nicaragua es un país que está progresando, esta crisis terminará cuando Daniel Ortega salga del poder y hasta que haya justicia, libertad y la democracia en Nicaragua” sostuvo Téllez.