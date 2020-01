10:53 a.m.

A los jóvenes les informaron que su caso no estaba en agenda y que el judicial estaba con otro caso.

El juicio de la banda de los aguadores fue suspendido, pero no hubo notificación formal, informó Olga Valle, una de las jóvenes acusadas por la fiscalía de tenencia de armas cuando la verdad que sólo llevaban botellas con agua a una Iglesia, al momento de su captura.

"Nos dijeron que no estaba en agenda y que el juez al que estamos asignados estaba en otra audiencia" dijo Valle quien destacó que sólo pudieron ingresar siete personas de los 16 acusados, al lobby de los juzgados. "No hubo juicio, no pasamos a sala, solo falta que nos notifiquen la reprogramación" aseguró Valle.

Los aguadores llegaron con sus camisetas alusivas al gesto solidario que realizaron con madres de la Iglesia San Miguel el pasado mes de noviembre del 2019 y además reiteraron la exigencia de la liberación de los 65 presos políticos que hacen falta por salir de las cárceles en Nicaragua.