Excarcelado político denuncia asedio e intimidación de policía sandinista

El ex reo político Heriberto Mauricio Flores Gonzáles denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, el asedio e intimidación por parte de la policía sandinista, que lo hostiga dia y noche en su casa de habitación

Flores Gonzáles informó que desde tempranas horas de la mañana y noche, oficiales de la policía se estacionan en su casa y toman fotografías a quienes salen e ingresan a la vivienda. “En casa tengo tres sobrinos, víctimas de la policía, mi dejen de llegar a mi casa; desde tempranas horas de la mañana, por la tarde y en la noche, no soy ningún asesino, ni delincuente, simplemente protesté” manifestó el excarcelado político.

Flores responsabilizó a la policía sandinista de Ortega Murillo “Dejen de acosar a mi familia, mi casa, no es una policía como antes temo por mi vida y la de mi familia”

El ciudadano informó a los organismos de derechos humanos que unas semanas atrás llegó un comisionado de la delegación del barrio Reparto Schick para advertirle que lo tenían vigilado y controlado. “No sé cuál es el objetivo de la policía, no me iré Nicaragua porque este es mi país y seguiré en la lucha, esta lucha es el pueblo de Nicaragua. No soy jefe de tanques, es la propia población quienes levantaron las barricadas” señaló el ex reo político.

Heriberto Mauricio Flores González fue detenido injustamente por la policía el 11 de mayo de 2018 y acusado de ser jefe de tranques.